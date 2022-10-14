TKP'den Bartın açıklaması: Tek bir dakika bile geç kalınmamalı

TKP, Bartın Amasra'daki maden patlaması sonrası bir açıklama yaptı.

Açıklamada bölgeye hızla bir heyet yollandığı vurgulanırken, "Yaşanan patlama sonucunda ortaya çıkan ilk tablo yine bu düzenin ihmallerini işaret ederken, emekçilerin bir an önce göçükten çıkarılması, bunun için tüm devlet olanakların seferber edilmesi için tek bir dakika bile geç kalınmamalıdır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Bartın Amasra’daki maden ocağında yaşanan patlamada onlarca işçi kardeşimizin göçük altında kaldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Ölü ve yaralanan işçiler olduğu bilgileri de kamuoyu ile paylaşılıyor. TKP tarafından oluşturulan bir heyet hızla bölgeye doğru hareket etmiştir. Yaşanan patlama sonucunda ortaya çıkan ilk tablo yine bu düzenin ihmallerini işaret ederken, emekçilerin bir an önce göçükten çıkarılması, bunun için tüm devlet olanakların seferber edilmesi için tek bir dakika bile geç kalınmamalıdır."