Kemal Okuyan: Emekçinin canına kasteden herkes mutlaka hesap verecek

Bartın Amasra'da TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Okuyan açıklamasında "Amasra’da patlama sırasında yeraltında bulunan tüm işçilerin sağlıklı bir biçimde madenden çıkmasını diliyoruz. Sömürünün ve ihmalin en acımasız örneklerinin yaşandığı madencilik sektöründe kâr güdüsüyle emekçinin canına kasteden herkes mutlaka hesap verecek" dedi.

'Kaza ya da fıtrat demesin kimse'

Okuyan daha sonra yaptığı paylaşımda ise "Ne yazık ki can kaybı haberleri gelmeye başladı. Kaza ya da fıtrat demesin kimse. İşçi cinayetlerini, katliamlarını engellemek elbette mümkün" diye belirtti.