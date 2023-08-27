Yassıada haberine öfkelenen Soylu, medyayı hedef aldı

Milyonlarca lira harcanarak betona gömülen ve "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adı verilen Yassıada'nın yeni haliyle ilgili haber, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'yu öfkelendirdi.

Soylu haberi yapan BirGün gazetesini ve medyayı hedef aldı.

Yassıada’ya hafta içi kimsenin gitmediği, hafta sonları da günde bir defa sadece Kadıköy’den ulaşım sağlandığı, adadaki 1200 kişilik caminin imamı dahi olmadığı ortaya çıkmıştı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre AKP’ye yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu’na kiralanan adanın çalışanları da adanın AKP'liler için bir sayfiye yerine dönüştüğünü söylemişti.

Haberde, çalışanların “Adaya neredeyse hafta içi kimse gelmiyor. Hafta sonu az sayıda insan gelse de hafta içi adanın hiç ziyaretçisi yok. Adaya Bilal Erdoğan gezmeye geldi. Onun haricinde Süleyman Soylu eşi ile gelip akşam yemeği yedi ve gitti. AKP’li siyasetçiler de bu şekilde geliyor sadece. Ada Albayrak Grubu’na devredildikten sonra idari bölümlerdeki Atatürk resimlerini indirdiler. Özellikle kadın personele yönelik mobbing yapmaya başladılar” dediği aktarılmıştı.

Önce 'gerçek dışı', daha sonra 'yemek yemeye gitmedim' dedi

İçişleri Bakanlığı görevi son bulduktan sonra sürdürdüğü sessizliğini bozan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından medyayı hedef aldı.

BirGün'ün konuya ilişkin haberini alıntılayan Soylu "Görevden ayrıldıktan sonra DA Sözcü, Karar, Cumhuriyet, Birgün, Halk TV, T24… 14-28 Mayıs yenilgisinin etkisiyle, Tam da beklediğimiz gibi sipariş itibarsızlaştırma 'haber'lerine devam ediyor. Ortak nefret ettikleri kelimelerden derleme; Yassıada, 'AKP', Cami, İmam, Süleyman Soylu Birgün ve Cumhuriyet gazetelerinin haberleri tamamen gerçek dışıdır…" ifadelerini kullandı.

Soylu daha sonra sosyal medya hesabından Yassıada ziyaretine ilişkin 18 Eylül 2021 tarihli paylaşımını alıntıladı ve adaya yemek yemeğe değil müzeye gittiğini söyledi. Soylu'nun paylaşımındaki "terör örgütünün yayın organı" ifadesi de dikkat çekti.

Soylu "Hassasiyetim; Terör örgütü yayın organının Yassıada’yı itibarsızlaştırmasıdır. Eşimle Yassıada’da, iki yıl önce müzeye gittiğimi ben paylaştım. Ama yemek yemeğe gittiğim yalanını magazinleştirenlerin mesleki ahlakı olmadığı malumdur." diye yazdı.