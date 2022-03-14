Yasemin Göksu Limak Holding adına istenen türküyü vermedi: 'Aç kalırım daha iyi!'

Şarkıcı ve söz yazarı Yasemin Göksu, Limak Holding için "18 Mart Çanakkale Zaferi" videosu hazırlayacak bir şirketin kendisinden "Mendilimin Yeşili" türküsünü bedeli karşılığı kullanmak istediğini, bu isteği reddettiğini duyurdu.

Göksu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir kuruşları geçerse haram olsun bana. Aç kalırım daha iyi!" ifadesini kullandı.

Yasemin Göksu yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Limak Holding için 18 Mart Çanakkale Zaferi videosu hazırlayacak olan bir şirket, Urumeli Hatırası albümündeki 'Mendilimin Yeşili' türküsünü bedeli karşısında kullanmak istediğini söyledi. Bel kemiğime çivi battı sandım. Bir kuruşları geçerse haram olsun bana. Aç kalırım daha iyi!"