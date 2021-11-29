Jandarma’nın ihalelerini yandaş şirketler bölüştü: ‘Cengiz, Eksim, Limak...’

Jandarma Genel Komutanlığı'nın düzenlediği elektrik enerjisi ihalesinin 131 milyon 55 bin TL’lik en büyük dilimini Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi aldı. İhalenin 91 milyon 141 bin TL’lik kısmını Eksim Holding’e bağlı Dicle Elektrik Şirketi ve 11 milyon TL’lik kısmını ise Limak Holding’e bağlı Limak Uludağ Elektrik Şirketi’nin aldığı açıklandı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 13 Eylül tarihinde, 2022 yılı için “serbest piyasadan elektrik enerjisi alımı” ihalesi düzenledi.

Ülke genelindeki kışlaların ve il, ilçe komutanlık binalarının elektrik ihtiyacı için düzenlenen ihalenin tam 131 milyon 55 bin TL’lik en büyük dilimini Cengiz Holding’e bağlı Cengiz Elektrik Şirketi alırken, ihalenin 91 milyon 141 bin TL’lik kısmını Eksim Holding’e bağlı Dicle Elektrik Şirketi ve 11 milyon TL’lik kısmını ise Limak Holding’e bağlı Limak Uludağ Elektrik Şirketi’nin aldığı açıklandı.

Daha önce Birgün’de çıkan habere göre, yandaş şirketler arasında yer alan Dicle Elektrik patronlarından Abdullah Tivnikli’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan yakın ilişkileri biliniyordu. Aynı isim, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın kızına verdiği burs ile de hatırlanıyor.