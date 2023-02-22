Yaşar Okuyan CHP’den ihraç edildi

Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, 2019'da üyesi olduğu CHP’den ihraç edildi.

CHP’den yapılan açıklamada "Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri kullanıldı.

Yaşar Okuyan'ın ihraç kararı Meral Akşener'e ilişkin açıklaması sonrasında geldi. Okuyan, Akşener hakkında şunları söylemişti:

"...Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir."