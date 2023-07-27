Yaşar Güler, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi” ifadelerine yer verilirken görüşmenin içeriğine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Gallant: Ortak bir güvenlik-stratejik çıkar olduğunu vurguladım

İsrail Savunma Bakanı Gallant ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün sabah ilk defa mevkidaşım Yaşar Güler ile konuştum. İşbirliğini güçlendirmenin ve güvenlik sistemleri arasındaki diyaloğu güçlendirmenin yollarını ele aldık. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin, Orta Doğu’da istikrarı arttıracak ortak bir güvenlik-stratejik çıkar olduğunu vurguladım" diye belirtti.