Yasadışı bahis operasyonu: Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltı süresi uzatıldı

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet ve kara para aklama” suçlamasına yönelik operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı’nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Operasyondan sadece bir gün önce Akın Gürlek’in tweetini paylaşıp “Yasadışı bahis çetelerinin tamamı bitecek” diyen ve sabahında gözaltına alınan Kütahyalı’nın Adana’ya götürüldü.

Bugün, Kütahyalı ve aynı operasyonda gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkında ek gözaltı süresi alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelilerin pazar gününe kadar emniyette sorgulanacağını, işlemlerinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edileceklerini bildirdi.

Kütahyalı 'kasa' hesap

Milliyet'ten Fırat Zengin'in haberine göre, "yasadışı bahis ve phishing (oltalama)" yöntemiyle gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden aklandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında "suç örgütü"nün, "özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasadışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı, kripto varlık sistemlerini aktif şekilde kullandığı, kuyumcu ve döviz büroları üzerinden nakit dönüşüm ve katmanlandırma işlemleri yaptığı" belirlendi.

MASAK tarafından yapılan incelemeler sonrası hazırlanan raporda, “kasa hesap” olduğu değerlendirilen 11 kişi arasında bulunduğu belirlenen Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesabına, 2022-2024 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi olduğu, aynı dönemde hesaptan 1 milyon 472 bin 582 TL’lik çıkış gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Yine suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançları akladığı belirlenen elektronik para kuruluşları üzerinden yapılan incelemelerde altı farklı ödeme kuruluşundan Kütahyalı’nın hesabına 2022-2024 yılları arasında 35 milyon 201 bin 344 TL giriş olduğu belirlendi.

'Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticiler de işin içinde'

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde "yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen soruşturmada, ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları" yönünde kuvvetli deliller elde edildi.

Üç banka yöneticisi gözaltına alınmıştı.