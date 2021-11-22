'Yaşadığıma bin pişmanım... Çocuklarım meyve istiyor, cebimde 1 lira yok'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ağrı’da esnafları ziyaret ederken, bu sırada yurttaşların yaptıkları açıklamalar dikkat çekti.

Ağrılı iki çocuk babası genç, işsiz olduğunu belirterek, “Eşimle boşanma aşamasına gelmişim ben. Çalışamıyorum, boşum. İş bulamıyorum. İş vermiyorlar. Akşam benim çocuklarım meyve istiyor. Cebimde 1 lira yok, evime meyve götüreyim” dedi.

Bir yurttaş ise “Vallahi yaşadığıma pişman oldum. İki tane çocuk var. Yaşadığıma bin pişmanım. Bir an önce ölsem bundan iyidir” diye konuştu. Eşi yurt dışına giden bir kadın da “Çalışmıyorum. Eşim de çalışmıyordu, yurt dışına gitti” dedi.

Ağbaba, lokantacıya da işlerini sordu. Lokantacı, “Daha kömür almamış bir sürü gariban var. Adam daha kömür almamış. Eksi 20-30 derece. Vatandaşı düşünen kimse yok. Herkes kendi çıkarının cebinin peşinde. (Yemeğe) Zam yapamıyoruz ki işte. Zam yapıp kimden alacağız? Kim yiyecek? Böyle giderse esnaf hep kapatır” diye konuştu.

Bir yurttaş ise, Ağrı’dan 20 bin kişinin yurt dışına kaçtığını anlatarak, “Ben kaçmayı düşünüyorum ama imkanım yok. 150 bin lira istiyorlar. Ağrı’dan 20 bin kişi gitti” dedi. (ANKA)