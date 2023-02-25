'Yaşadığım bina depreme dayanıklı mı?' sorusunun yanıtı 100 bin lira...

Yaşadıkları binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen yurttaşlar, risk analizi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği lisanslı mühendislik firmalarıyla bağlantı kurmaya çalışıyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Ankara’daki bazı firmalar, risk analizi işlemi için 20 bin ila 100 bin TL arasında fiyatlar veriyor.

Firmalar, analiz sonucunda riskli olduğu belirlenen ve güçlendirilmesine karar verilen binalarda bu işlem için “en düşük maliyetin 250 bin TL olduğunu” belirtiyor. Yıkılıp tekrar yapılması gereken binalarda ise her bir kat malikinin üstlenmesi gereken bedelin 1 milyon TL’nin üzerinde olduğu kaydediliyor.

TMMOB 2. Başkanı Selçuk Uluata, tespit ve güçlendirme süreçlerinin ekonomik analizinin bağımsız bir kuruluş tarafından yapılması gerektiğini belirterek “Bu hesabı çıkarmadan önce binayla ilgili çok sağlıklı bir çalışma yapılması gerekir. Çalışma yapılmadan bu rakamların telaffuz edilmesi doğru değil. Belli güçlendirme metodları vardır. Bu metodlarda yetkin insanlar çalışmalı. Buna göre de bedeller farklı olur” dedi.