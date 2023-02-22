İmamoğlu 2000 sonrası yapılan binalar için alınan yeni kararı açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2000 sonrası binalar için alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

İmamoğlu, "İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz" dedi.