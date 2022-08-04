YAŞ kararları açıklandı: 38 general ve amiral emekliye sevk edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararları duyurdu.
Alınan kararlar şöyle:
- 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.
- 40 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 313 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.
- 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.
- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER’in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatılmıştır.
- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan ÖZBAL ve Hava Kuvvetleri Komutanı OrgeneralHasan KÜÇÜKAKYÜZ, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti KomutanıOrgeneral Atilla GÜLAN Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmışlardır.
- Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacaktır.
- 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere;
- Hv.K.K.lığından Korgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU Orgeneralliğe, K.K.K.lığından Tümgeneraller Yılmaz YILDIRIM ve Bahtiyar ERSAY Korgeneralliğe, Hv.K.K.lığından Tümgeneral İsmail GÜNAYDIN Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.
- K.K.K.lığından Tuğgeneraller Osman AYTAÇ, Mustafa KOŞAN, Tamer ATAY, Alparslan KILINÇ, Fethi OLTULU ve Sinan EREN Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Rafet OKTAR, Erhan AYDIN ve Nihat BARAN Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller ErginDİNÇ, Kadircan KOTTAŞ ve Ali ÖZMEN Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.