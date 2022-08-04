'Vahim iddialar duyuyoruz... Bir cemaate boyun eğmeyen komutanlar emekli edilecek'

YAŞ kararları üzerine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"2022 genel atamalarıyla kritik konumlarda görev yapan albay rütbesindeki bazı komutanların, biat etmedikleri ve bir cemaate boyun eğmedikleri için, ‘kadrosuzluktan’ emekli edilecekleri iddia ediliyor" diyen Bakan, "Vahim iddialar duyuyoruz. AKP'nin YAŞ kararlarını didik didik inceleyecek, kadrolaşmalara dair tüm detayları not edecek, zamanı geldiğinde gösterdikleri sadakate ve itaate göre yapılan atamaların tamamını ifşa edeceğiz. Şunu unutmayın; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilke ve değerlerini, Türk subaylarının Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve devrimlerine olan bağlılığı hiçbir siyasi iktidar hiçbir baskı ve şerait bozamaz! Çok kısa süre içinde TSK'nın tüm mensupları da rahat bir nefes alacak...” ifadesini kullandı.