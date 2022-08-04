KPSS skandalının perde arkasında AKP-MHP kavgası mı yatıyor?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, verdiği bir bilginin MHP’li bir isim yerine CHP’li Berhan Şimşek’çe yorumlanması üzerinden Habertürk TV çalışanlarını ve bünyesinde oldukları CİNER Grubu’nun patronu Turgay Ciner’i hedef gösterdi.

Diken'in haberine göre Yalçın’ın verdiğini söylediği bilgiyse daha dikkat çekiciydi. Buna göre KPSS’de soruların sızdırılması, MHP bağlantılı olduğu belirtilen eski ÖSYM başkanı Halis Aygün’ü Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tasfiye etmek için bir tezgah.

MHP’li siyasetçiler, ana akım medya dahil ülkedeki birçok yayın kuruluşunu, orada çalışan gazetecileri ve patronlarını hedef göstermekten geri durmuyor. Daha önce gazeteci ve siyasetçilerin, MHP’liler hedef gösterdikten sonra saldrıya uğraması dikkat çekerken, saldırganların bazıları MHP’ye üye veya ilişkisi olan kişilerdi.

Bu yüzden medya mensupları, MHP’lilerce hedef gösterildiğinde saldırıya uğramaktan endişeleniyor.

Son olarak Twitter’dan bir dizi paylaşım yapan MHP’li Yalçın, Habertürk TV çalışanlarını ve onları ‘cesaretlendirmek’le suçladığı kanalın patronu Turgay Ciner’i hedef gösterdi.

Ciner’den hesap soracağını söyleyen Yalçın, Habertürk’ü MHP aleyhine haber yapmakla suçladı.

Suçlamanın nedeniyse ÖSYM başkanlığı görevinden alınan Halis Aygün hakkındaki bir bilginin MHP’lilerce Habertürk sunucusu Kürşad Oğuz’a verilmesi, Oğuz’un da bu bilgiyi bir MHP’liye değil de eski CHP milletvekili Berhan Şimşek’e yorumlatması.

Yalçın’ın verdiğini belirttiği bilgi, AKP’yle MHP’nin bürokraside karşı karşıya geldiğini gösteriyor. Buna göre, MHP’ye yakın olduğu belirtilen Aygün’le Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yıldızlarının barışmadığı, KPSS’de sızdırılan soruların Aygün’e yönelik bir tezgah olduğu ve bunların ‘Aygün’ü tasfiye etme’ amaçlı yapıldığı öne sürüldü.

CHP’li Şimşek, Habertürk’te şunları anlattı:

“Halis Aygün, bu görevi yapmaya muktesebatı yeterli bir arkadaş. Ve MHP tandanslı bir arkadaş. Fakat bazı tarikat ve cemaatlerin bazı bakanlıklarda yer turmuşluğu var. Sayın bakanla bu arkadaşın yıldızının barışmadığı söylenir. Ve bu arkadaşın buradan tasfiye edilmesi gerektiği için de bir mücadele de verilir. Bu arkadaş MHP tandanslı ve bu arkadaşın bir an önce yok edilmesi için tezgah da hazırlanmış olabilir. Bunların (soruların sızdırılması) altında böyle bir plan olabilir. Burada Halis Aygün’ü yeme meselesi var.”

Bu bilgilerin MHP’lilerce verildiğini sosyal medyadan duyuran Yalçın, Habertürk’ün partisi aleyhine yayın yaptığını iddia ederek şunları söyledi:

“Bu örneklerden birisinde şu anda yayınlanmakta olan Habertürk Gündem’de Kürşat Oğuz’a gönderdiğimiz ÖSYM başkanıyla ilgili bilgilerin Berhan Şimşek gibi yazısı turası silinmiş birisinin insafsızlığına teslim edilmesidir.”

‘Uyarılarımızın kulağına küpe olmadığını görüyoruz’

Turgay Ciner’i MHP’ye husumet duymakla suçlayan Yalçın, “Uyarılarımızın kulağına küpe olmadığını gördüğümüz Turgay Ciner, geçmişteki siyasi tartışmalar üzerinden Habertürk çalışanlarını MHP’ye ve cumhur ittifakına maksatlı olarak saldırtmaktadır” dedi.

Ciner’in ‘hesap ödeyeceğini’ söyleyen MHP’li Yalçın şunları dedi:

“Habertürk’ün Türk milletinin siyasetteki sesi olan MHP’ye düşmanca yayınlarını sevk ve idare etmek, Turgay Ciner’in yanına kâr kalmayacaktır. Elbet bir gün kendisiyle hesaplaşılacaktır. Ciner, milletten kazandıklarıyla millete tuzak kurmanın faturasını ödeyecektir.”