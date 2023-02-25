Yaş haddinden serbest bırakılmıştı: Depremde yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi tutuklandı

Hatay'da 105 kişinin hayatını kaybettiği Rende Sitesi'nin toprak sahibi 84 yaşındaki Arif Sami Rende'nin gözaltına alındığı ancak yaş haddinden dolayı serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararı bulunan Rende'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Kent merkezindeki bir evde gözaltına alınan Arif Sami Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA'nın bildirdiğine göre, Arif Sami Rende, nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Hakkında daha önceden de suç duyurusunda bulunulmuş

Dört bloktan oluşan sitenin bir bloğunun kolonlarının kreş yapılması için kesildiği iddia edilmişti. Blok 6 Şubat'taki depremde yan bloğun üzerine devrildi, her iki blok da yerle bir oldu. İki binanın enkazında 105 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili 2016'da da sitenin müteahhidi, toprak sahibi Arif Sami Rende hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak savcı olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti.

Depremin ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatmıştı.