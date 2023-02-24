Müteahhit 'kolon kesildi' demişti: Rende Sitesi'nin sahibi yaş haddinden serbest bırakıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin yerle bir ettiği biri de Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rende Sitesi'ydi. Dört bloktan oluşan sitenin bir bloğunun kolonlarının kreş yapılması için kesildiği iddia edilmişti. Blok 6 Şubat'taki depremde yan bloğun üzerine devrildi, her iki blok da yerle bir oldu. İki binanın enkazında 105 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Aynı aileden 7 kişinin toprak sahibi olduğu sitenin yıkılmasıyla ilgili yalnızca 84 yaşındaki Arif Sami Rende için gözaltı kararı verildi.

NTV'nin haberine göre, gözaltına alınan Rende'nin avukatları, yaş haddi sebebiyle karara itiraz etti. Bunun üzerine Arif Sami Rende serbest bırakıldı.

Müteahhitten suç duyurusu

Kolonların kesildiği iddiasıyla ilgili 2016'da da sitenin müteahhidi, toprak sahibi Arif Sami Rende hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak savcı olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti.

Depremin ardından Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatmıştı.