Yarkadaş: Kılıçdaroğlu ‘masa ve adaylık’ sorusuna hangi yanıtı verdi?

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı’na adayım. Altılı masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum” dediğini öne sürdü.

Yarkadaş’ın "Kılıçdaroğlu ‘masa ve adaylık’ sorusuna hangi yanıtı verdi?" başlıklı köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"CHP eski milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’nu sık sık ziyaret eder, izlenimlerini aktarır, önerilerini sunarlar… ‘Az konuşması, çok dinlemesi’ özelliğiyle tanınan CHP lideri, genelde yorum yapmaz, söylenenleri dinler, gerekli gördüğü takdirde ise not alır.

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edenler, CHP liderinin bu özelliğinin son dönemlerde biraz değiştiğini, sohbetlerde artık daha çok fikir beyan etmeye başladığını ifade ediyorlar.

Bu sohbetlere katılan eski bir milletvekili arkadaşımızın aktardıkları da bunu kanıtlar nitelikte… Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideri ile kısa bir süre önce yaptığı sohbette 'Sayın genel başkanım, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' diye soruyor. Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan 'Adayım' yanıtını veriyor.

Milletvekili arkadaşımız bunun üzerine, 'Peki, Altılı Masa’dan isminiz çıkar mı?' diye sorunca, CHP lideri bu kez 'Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz…' diyor."