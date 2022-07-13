Selvi: Kılıçdaroğlu’na operasyon çekiliyor, Akşener gündemde

Sürekli Millet İttifakı'nın adayı üzerine yazılar kaleme almasıyla gündem olan Hürriyet'in yandaş yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylığının gündemde olduğunu iddia etti.

"Bazı AB ülkelerinin büyükelçileri bir araya geldikleri gazetecilere, 'Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi imkânsız. Akşener ortak cumhurbaşkanı adayı olmalı' diye fısıldamaya başladı" iddiasında bulunan Selvi, "Bu süreçte Kılıçdaroğlu cesur davranıp aday olursa olur. Ama yeterince cesur davranamazsa kaybeder. Benden hatırlatması. Kemal Bey, ayağınızın altındaki halıyı çekiyorlar" ifadesini kullandı.