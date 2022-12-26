Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu görevden alınırsa yerine gelecek isim belli

Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, Tv100'de kaleme aldığı yazısında, İmamoğlu'nun görevden alınması durumunda AKP'nin İBB planını yazdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"AKP kulislerinde dile getirilenlere göre, İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılması halinde bu koltuk için üç isim geçiyor.

Bunlardan biri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, diğeri Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, diğeri ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen...

Ancak son dönemde ibrenin Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i gösterdiği belirtiliyor.

Hilmi Türkmen’in son dönemlerde İstanbul sermayesinin gözdesi haline gelen Üsküdar’ı yönettiğine vurgu yapan bazı AKP’liler, 'Hilmi Bey İstanbul’u da rahatlıkla yönetebilir' diyor."