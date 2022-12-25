Okuyan: TKP'nin savunduğu sistemde Meclis'in üzerinde hiçbir şey olmayacak

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cadde TV'de Mustafa Balbay'ın konuğu oldu.

"Liderler Cadde TV'de" başlıklı dizinin bu akşamki programına konuk olan Okuyan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- "Biz zor denilen kentlerde, muhafakazar denilen dahi hiçbir yerde yabancılık hissetmedik. Türkiye Komünist Partisi Türkiye'nin partisi. Cumhuriyet'in kuruluşuna giden mücadelede Türkiye'deki komünistlerin ve dünyadaki komünistlerin kanı var.

- (Erzurum'da var mısınız?) Varız. Erzurum'un merkezinde de örgütleniyoruz. Karaçoban ilçesinde birkaç partiden biriyiz. Buralar muhafazakar yerler...

- Biz kararlıyız, Türkiye'nin her yerinde olmak zorunda TKP. Bizim için tercih edilir yer diye bir şey yok. Bu ülkenin her yerinde yoksullar ve emekçiler var.

- Bizim siyasal sistemimizde hep liderler öne çıkıyor. Bizim alerjimiz var bu kavrama. Tabii ki önemi var kişilerin yanlış anlaşılmasın. Ama kişisel bir şey değil ki bu. Kişilerin bir ülkeye getirecekleri çözümün, katkının bir sınırı var. Bu kadar kişiler üzerinden siyaset yanlış.

- TKP'nin savunduğu sistemde Meclis'in üzerinde hiçbir şey olmayacak.

- (Mustafa Kemal Atatürk ile barışık mısınız?) TKP Kemalist bir parti değil. Ben hayatımda hiçbir zaman Kemalist olmadım ama hayatım boyunca Mustafa Kemal'e saygı duydum. Çünkü tarihsel bir dönem, o dönem aynı zamanda Türkiye'nin en önemli devrimci dönüşümüne imza atılan bir dönem. Mustafa Kemal'le barışık olmadan, dost olmadan Türkiye'de devrimci olunmaz. Biz marksistiz. Marksistler tarihe bakmayı bilirler. Her dönemin koşullarını bilirler. Türkiye'nin 1919-23 arası dönemi bayağı devrimci bir dönemdir.

- Bizim iddiamız bu. Bu ülkede insanın insanı sömürmesine temel olan üretim ilişkileri kalkacak.

- Sizin evinizde tükettiğiniz elektrik niye birilerini zengin etsin. Bu akılsızlığa son vereceğiz.

- 2023 seçimlerinin Türkiye'deki sorunları tamamen çözeceği iddiası yanlıştır. Ama 2023 seçimleri bir başlangıç olabilir.

- 2013 Gezi direnişinde özgüveni olan bir halk kısa süre içerisinde özgüvensiz hale geldi.

- 'Seçimi kaybetseler bile gitmezler' düşüncesi örgütsüz bir toplumun korkusudur.

- Sosyal demokrasi bütün dünyada komünist hareket güçlüyse sola kayar

- CHP’nin sağa kaymasından şikayet edenler TKP oyları bölüyor demesinler.

- CHP’liler daha solda bir CHP istiyorlarsa komünist hareketin güçlenmesi lazım.

- (HDP ile ittifak) Bir haksızlık olur, bir hukuksuzluk olur, büyük bir toplumsal tepki çıkar orada yan yana gelirsiniz zaten herkesle birlikte mücadele edersiniz. Ama birlikte siyaset yapmak için belirli konularda, ilkelerde görüş birliği gerekir.

- (Küba Devlet Başkanı geldi, Erdoğan ile görüşmeden sizinle görüştü...) Küba ile ilişkilerimiz bizim aslında iktidardaki Küba Komünist Partisi ile ilişkilerimiz. Güzel, eşit bir ilişkimiz var. Bizim Küba ile dayanışmadaki samimiyetimizi biliyorlar, Türkiye'de verdiğimiz mücadeleyi biliyorlar."

Canlı yayınlanan programı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: