Ankara Elmadağ'da Hasanoğlan Semt Evi açıldı

TKP'nin ülkenin dört bir yanında açtığı semt evlerine bir yenisi Ankara Elmadağ'da eklendi. Hasanoğlan Semt Evi bugün TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla açıldı.

Okuyan açılışta yaptığı konuşmada ülkede eşitsizliklerin arttığını, zenginlerin daha zengin yoksulların daha yoksul olduğunu dile getirerek "Mesele şu. Bir kere, bir gün dahi bunu kabul etmememiz gerekiyor. Ne münasebet, niye birileri birilerini sömürüyor? Bunu reddederek işe başlamamız gerekiyor" dedi.

Açılış sonrası TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ankara'lı emekçilerin artık #Elmadağ Hasanoğlan'da da bir semt evi var! Ülkenin her yanına umudu, güzelliği, iyi olanı taşıyacağız. Bu ülkeyi hep birlikte sevinçle, umutla, emekle yeniden kuracağız. #BöyleGitmez #TKPyeKatıl" denildi.

Okuyan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hasanoğlan’da dostlukla, yoldaşlıkla, türkü ve seymenlerle içimiz ısındı. Bugün heyecan ve kararlılıkla katılanlar oldu TKP’ye, onlar da hoş geldiler" dedi.