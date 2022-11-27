Yarın yapılacak kabine toplantısının gündemi belli oldu

Kasım ayının yarın yapılacak olan son kabine toplantısında ana gündem sözleşmeli personele kadro ve EYT çalışmaları olacak.

NTV'nin haberine göre; kamuda çalışan 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunurken, yarın yapılacak olan toplantıda ele alınacak konulardan birisi sözleşmeli personele kadro gündemi olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi.

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşülecek. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere ticarete ilişkin yaptırımlar da kabine toplantısında ele alınacak.