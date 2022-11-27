'AKP ve MHP başörtüsü teklifini erteledi' iddiası: 'Aciliyeti yok'

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla gündem olan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa çağrısıyla yanıt verdiği başörtüsü teklifinin ertelendiğini yazdı.

Sarıkaya yazısında, "Bir süredir seçimin tarihi ile iki maddelik Anayasa değişikliğinin eş zamanlı yapılır düşüncesi hâkimdi… Son bir haftadır konuştuğum AK Parti ve MHP’nin etkin isimlerinin hiçbirinin böyle bir düşüncesi yok. Hatta geçen hafta TBMM’ye sunulması beklenen iki maddelik Anayasa değişikliği konusunda da geçmişteki tutumlarının ötesinde bir pozisyondalar. Nedenini de en iyi şu cümle ile özetlediler: 'Bir yandan Suriye’ye kara harekâtını tartışıyoruz, diğer yandan gelecek hafta başı, 5 Aralık’ta Meclis’te bütçe görüşmesi başlayacak. Ardından çok geniş kesimin beklediği EYT var. Böyle bir ortamda Anayasa değişikliğini bekletmenin daha uygun olacağı kanaati oluştu. Zaten aciliyeti de yok. Ortam uygun hale gelince bakarız…' Seçim için ise her iki partide yönetim birimlerindeki etkin isimlerin görüşü farklı değil. Her ne kadar 14 Mayıs tarihi daha önce dile getirilmiş olsa da bundan vazgeçilmiş" ifadesini kullandı.

Sarıkaya şunları kaydetti:

"Bu arada muhalefet partilerinde oluşan Ramazan’ın başlangıcının bir gün öncesi 16 Nisan Arife günü seçime gidilmesine ilişkin beklentinin de iktidar kesiminde yeri yok.

Gerekçelerini de şu şekilde izah ettiler:

“Cumhurbaşkanı’nın bir dönem daha seçilebileceğine ilişkin veriler ortada iken, dönüp bu tartışmayı güçlü hale getirecek bir değişikliğe gitmenin anlamı yok. Bir ay önce veya sonra olmasının bir gerekçesi de yok. 14 Mayıs’ın demokrasi için önemli gün olması nedeniyle bu tarihe işaret ediliyor ama yaratacağı gereksiz tartışma, getirmesi beklenen etkiden büyük olur. Ha keza 16 Nisan için de durum aynı; bu tarihlerde olmaz. Seçim zamanında, 18 Haziran’da yapılır.”

Cumhur İttifakı bileşenlerinin bugün için söyledikleri böyle…"