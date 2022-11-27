İktidara yakın isim AKP ve MHP kulislerinde konuşulan seçim tarihini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır" demişti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da “Seçim inşallah 18 Haziran 2023’te yapılacak” ifadesini kullanmıştı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin ise AKP ve MHP kulislerinde konuşulan seçim tarihinin 14 Mayıs olduğunu söyledi.

Ülke TV'de yayımlanan 'Akşam Baskısı' isimli programa konuk olan Şahin'in konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Yakın dönemde yeniden bazı haber kaynaklarımla görüştüm. Onlardan edindiğim bilgi, 14 Mayıs tarihinin öne çıktığı bu olmazsa 7 Mayıs tarihinin olabileceğini söylediler.

Daha sonra bir başka siyasi partinin önemli bir ismine daha sordum. Ondan da 14 Mayıs tarihini duydum. Yani Ankara'da konuşulan, AK Parti ve MHP kulislerinde konuşulan ve öne çıkan tarih 14 Mayıs."