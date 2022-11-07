'Yarın erken seçim tarihi açıklanabilir'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİP Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, yarın erken seçimin ilan edilebileceğini öne sürdü.

Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,"Yarın erken seçim tarihinin açıklanabileceğini düşünüyorum. Yarın enteresan gelişmelere sahne olacak…" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'e konuşan Özkan, yarınki MHP Grup Toplantısı'ndan beklentisinin erken seçim çağrısının çıkacağı yönünde olduğunu söyledi. Son gelişmelerden MHP içinde yıllarca aynı saflarda olduğu arkadaşlarının rahatsız olduğunu ifade eden Özkan, AKP'nin HDP ziyareti nedeniyle MHP yönetiminin parti tabanı karşısında zor duruma düştüğünü belirtti.

Özkan, "Daha önce MHP'de görev yapmış kişilerele görüştüm. Ciddi rahatsızlık var. Genel merkeze sirayet etti. Bahçeli'nin yarın ciddi bir hamle yapılacağı düşünülüyor" diye konuştu.