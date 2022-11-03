'6 Nisan yorumu' : 'Seçim daha erken bir tarihte olabilir, 320-330 tahminim'

İYİP Genel Başkan Yardımcısı emekli büyükelçi Ahmet Erozan, Artı Tv'de Aydın Selcen ile Dünya ve Biz programında katıldı.

Seçim yasasının 6 Nisan'da değiştiğini ve 1 yıl geçtikten sonra uygulanabileceğini hatırlatan Erozan, MHP'nin eski yasayla seçime girmeyi isteyebileceğini dile getirdi.

'320-330 tahminim'

Erozan şöyle konuştu:

"İki koltuklu bir fark bize yetmez. Parlamenter sisteme geçmek için 360 gibi başka bir eşikle gelmek lazım, en azından referandumu sağlayabilmek açısından. 400 deseniz bugün ben de bir soru işareti koyarım yanına ama o 360'ın sağlanıp sağlanamayacağı yine bugün için bir soru işareti. Ama biz çoğunluğu alabileceğimize, yani iki koltuklu değil belki 320-330 tahminim olarak söylüyorum, böyle bir eşiğe gelebileceğimizi sanıyorum."

"Burada kritik bir şey var. Biz hala seçim tarihini bilmiyoruz. Seçim tarihi dediğim zaman bunun haziranda olmayabileceği giderek güçleniyor. Ben bunun biraz daha öne çekilebileceği kanısındayım. Mevcut piyasanın bazı siyasi partilere Cumhur İttifakı'nın içindeki MHP'ye pek yaramayacağını biz biliyoruz. Benim kafamda acaba eski yasayla, biliyorsunuz yeni yasa 6 Nisan tarihinde kabul edildi. 6 Nisan bir milat gibi düşünün. Ondan sonraki bir tarihteki seçim yeni yasayla, ondan evvelki eski yasayla. Ben eski yasanın MHP'nin ilgisini hala çektiği kanısındayım. Çünkü her ne kadar MHP yüzde 10'larda filan olduğunu söylüyorsa da bize yansıyan rakamlar bunun daha altında, hatta eşiğin altında olabileceklerini düşündürüyor. Eski yasanın bir avantajı var, yüzde 3 ile alsanız ittifak çerçevesinde milletvekili çıkarabiliyorsunuz."