Yarım asırlık ağaca asitle saldırılmıştı: Soruşturma başlatıldı

Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki sahilinin simgesi haline gelen kauçuk ağacına matkapla delikler açıldıktan sonra yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmişti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu kauçuk ağacındaki kuruma belirtilerinin görüldüğü ilk günden itibaren ağacın yeniden sağlığına kavuşması için her türlü önlemin alındığı ve bilimsel metotlarla tedavi sürecine başlandığı belirtilerek, "Ağacın tekrar sürgün verme yeteneği dikkate alınarak kuruyan dalları budanmış ve budanan dal yüzeyleri de aşı macunu ile kapatılmıştır. Ağacın hayat belirtisi göstermesi şu aşamada sevindirici olup, yeniden eski sağlığına kavuşması için gayretli çabamız sürmektedir" denildi.

'İdari soruşturma başlatıldı'

İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili belediye bünyesinde idari soruşturma açıldığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Öte yandan olay bahane edilerek tamamen siyasi saiklerle yapıldığı açık olan saldırılarla belediyemizin yıpratılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Bu tür fırsatçı yaklaşımların ve siyasi saldırıların kimseye yarar sağlamayacağı bilinmelidir. Gün içerisinde davet edildiğinde bilgi vermek durumunda olan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımızın gece yarısı saat 02.00’de polis ekiplerince evinde gözaltına alınması, adli soruşturmanın sağlıklı yürütüldüğü konusunda endişe uyandırmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana binlerce fidanı toprakla buluşturan, park ve yeşil alanlarımıza özenle bakan bir belediye olarak sürecin titizlikle takipçisi olduğumuzun ve dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm canlıların belediyesi olarak canla başla çalışacağımızın bilinmesini isteriz."