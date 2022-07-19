Yarım asırlık ağaca asitli saldırıda 3 gözaltı

Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki 'simge ağacı' kauçuk ağacına matkapla delikler açıldıktan sonra yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmişti.

AA'da yer alan habere göre, yaklaşık 50 yıllık ağaca zarar verilmesinin güvenlik kamerasına yansımasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan yaklaşık 50 yıllık kauçuk ağacının kurumasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ağacın gövdesinde matkapla bir santimetre çapında 9 delik açılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kentin 'simge ağacı'na bir araçla gelen kişiler tarafından zarar verildiğini saptadı.

Plakası belirlenen aracın Mersin Büyükşehir Belediyesince kiralandığını tespit eden polis ekipleri, belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S.'yi yakaladı.

Şüphelinin ifadesinde, olay günü Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç'nin de yanında olduğunu belirtmesi üzerine iki kişi de gözaltına aldı.

Şüphelilerin ağaca zarar verdiği anlar da bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.