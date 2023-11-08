Yargıtay'ın AYM hamlesinin ardından Özgür Özel'den açıklama: 'Anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir'

Yargıtay, AYM’nin tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetmiş ve vekilliğinin düşürülmesi için Meclis'e bildirim göndermişti.
Yargıtay'ın bu kararının ardından CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü toplantı kararı aldı.
CHP'den yapılan açıklamada, "8 Kasım Çarşamba günü (bugün) Saat: 21.00'de yargıdaki son gelişmeler üzerine basına kapalı grup toplantısı yapılacaktır. Toplantıya Genel Başkan Özgür Özel başkanlık edecektir" denildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise söz konusu toplantı kararına ilişkin, "Bugün saat 21.00'de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım. Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır." dedi.