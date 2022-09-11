Yargıtay'dan Mehmet Cengiz'e 'devredilen' Cennet Koyu hakkında karar

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’nde turistik Cennet Koyu’nda yaklaşık 678 bin metrekarelik Hazine arazisine muhalefetin 'beşli çete' olarak adlandırdığı Mustafa Cengiz'e ait Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesis, villa, rezidans ve marina projesine yurttaşlar ile siyasiler sert tepki göstermişti

CHP, İYİP ve HDP söz konusu projeyi Meclis gündemine taşıdı. HKP ise projenin sahibi Mehmet Cengiz, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da içinde olduğu 14 isim hakkında 18 Temmuz 2022 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay 'işleme konulmamasına' karar verdi

Cumhuriyet'ten Mehmet Oflaz'ın haberine göre, HKP’nin suç duyurusunu işleme alan Başsavcılık, Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda 31 Ağustos tarihinde Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkındaki dosyanın “işleme konulmamasına” karar verdi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın görevinin gereklerine aykırı hareket ederek söz konusu arazinin satın alınmasına ve bu arazide yapıldığı iddia edilen projelere engel olmamak suretiyle üzerine atılı suçları işlediği yolundaki iddianın soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmıştır.”