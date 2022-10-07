Yargıtay'dan 'makam odasında cinsel ilişki' iddiasına açıklama

Yargıtay Başkanlığı, bir hukuk dairesi üyesinin mesaiden sonra makam odasında cinsel ilişki yaşarken temizlik görevlisine yakalandığı iddiasını reddetti. Kurumdan yapılan açıklamada, iddiayla ilgili 'hassasiyetle' araştırma yapıldığı fakat somut bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi.

Yargıtay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtayın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır. Bahsi geçen konuda Başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir ihbar veya şikayet olmamakla birlikte, basında yer alan iddialarla ilgili hassasiyetle araştırma yapılmış olup herhangi bir tespite ulaşılamamıştır. Bu tarz dayanaksız iddiaların kurumsal kimliğimize ve yargıya duyulan güvene vereceği zarar göz önünde bulundurularak yargı kurumlarının, yargısal unvan ve makamların şeref ve itibarını zedeleyen ifadelerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi üzüntüyle karşılanmıştır."

Cinsel ilişki iddia edilmişti

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre mesai saati sonrası odaların temizliği için katları dolaşan görevli, kapısını kilitleyen üyenin odasına yedek anahtarla girdi. Odanın iç bölümündeki dinlenme bölümüne geçen kat görevlisi, Yargıtay üyesi ile bir kadını birlikte olurken gördü. Olayın ardından üyenin izne ayrıldığı belirtilirken, birlikte olduğu kadının ise Yargıtay çalışanı olmadığı iddia edildi.