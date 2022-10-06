'Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı'

İddiaya göre, Yargıtay’daki hukuk dairelerinden birinde görev yapan bir erkek üye, makam odasında bir kadınla ilişki yaşarken kat görevlisine yakalandı.

t24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, mesai saati sonrası odaların temizliği için katları dolaşan kat görevlisi, kapısını kilitleyen üyenin odasına kendisinde bulunan anahtarla kapıyı açarak girdi. Kat görevlisi, hukuk dairesi üyesi ile bir kadını birlikte olurken gördü. Olayın ardından üyenin izne ayrıldığı belirtilirken, birlikte olduğu kadının ise Yargıtay çalışanı olmadığı ifade ediliyor.

Yeni Yargıtay binasındaki üyelerin odalarının iç kısmında bir dinlenme bölümü ve bir banyo da bulunuyor. Yargıtay yetkilileri ise iddiadan haberdar olmadıklarını öne sürdü.