Terkoğlu, İnce’nin AYM üyesi seçilmesini değerlendirdi: Soylu’ya hayırlı olsun

Anayasa Mahkemesi üyeliğine, eski İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sayıştay üyesi Muhterem İnce'nin seçilmesi üzerine Barış Terkoğlu, İnce'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla bağlantısına değindi.

Halktv'de değerlendirmede bulunan Terkoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hayırlı olsun. Kendisinin artık bir tane de Anayasa Mahkemesi'nde üyesi var demek özetle. Çünkü Anayasa Mahkemesi Türkiye'deki yargının en üst kademesi olarak hem Anayasa'yı koruma hem de en üst düzeyde temyiz makamı. Bu da mahkemeyi kritik hale getiriyor.

Son dönemde biz şunu gördük. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimlerinde bir tür hülle yolunu- Örneğin İrfan Fidan örneğinde gördük önce Yargıtay'a atandı, bir dosya bile açmadan Anayasa Mahkemesi'ne atandı- İnce de Sayıştay'a atandı önce, 3 ay önce sadece Sayıştay'a atandı. Ve bekletildi. Bunun tek bir amacı vardı. Anayasa Mahkemesi'nin kendisine göndermek. Bu Muhterem İnce elbette ki bürokrasi içerisinde görevler almış ama son dönemlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımcılığı görevi ile onun sözcülüğü görevi ile onun adına polemikler yürütmesi ile tanıdığımız bir isimdir. Şimdi o isim neredeyse Süleyman Soylu adına politikalar yapan o isim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı savunacak. Hak ve hukuk ihlallerinde gittiğinizde o karar verercek. Bir takım düzenlemelerde özellikle muhalefetten geliyor bunlar, tarafsız bir gözle incelemeye çalışacak. Anayasa Mahkemesi'nin de artık mahkeme olmaktan çıktığını göstergesi..."

