Yargıtay'dan Cumhuriyet gazetesi davası kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bugün Cumhuriyet davası hakkında kararını verdi. Genel Kurul, dosyayı usulden bozdu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bozma gerekçesinin, soruşturma aşamasında tutukluluğa devam kararı veren yargıçlardan birisinin Yargıtay’ın bozma kararının ardından, önceki mahkeme başkanı terfi ettiği için yerine atanan hakim olması olduğu bildirildi.

Dosya bir kez daha yerel mahkemeye gönderilecek.

Cumhuriyet gazetesi davası

31 Ekim 2016 günü Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları, “FETÖ ve PKK’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam’ın "FETÖ davası sanığı" olduğu ortaya çıkmıştı.

Akın Atalay 8 yıl 1 ay 15 gün, Orhan Erinç 6 yıl 3 ay, Hikmet Çetinkaya 6 yıl 3 ay, Murat Sabuncu 7 yıl 6 ay, Bülent Utku 4 yıl 6 ay, Önder Çelik 3 yıl 9 ay, Musa Kart 3 yıl 9 ay, Hakan Karasinir 3 yıl 9 ay, Mustafa Kemal Güngör 3 yıl 9 ay, Güray Tekin Öz 3 yıl 9 ay, Aydın Engin 7 yıl 6 ay ve Ahmet Şık 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Karardan önce ve kararla birlikte, farklı aşamalarda, tutuklu yargılanan gazeteciler tahliye edilmişti. Karardan sonra ise 5 yılın altında ceza alan sanıklar, Yargıtay’a başvuru hakkı olmadığı gerekçesiyle, cezalarının infazına başlanması zorunluluğu gerekçe gösterilerek yeniden cezaevine konulmuştu.

Dosyayı inceleyen Yargıtay ise yerel mahkemenin kararını “somut kanıt” olmadığı gerekçesiyle bozdu ve sanıkların beraatine karar verilmesi gerektiğine hükmetmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticilerinin yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetmişti.