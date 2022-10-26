Halk TV'den Erdoğan'ın davetiyle ilgili açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı "Türkiye Yüzyılı" programına, yetkililerin kendi tabirleriyle “muhalif” bazı basın yayın kuruşlarını ve bir grup gazeteciyi davet etmesi üzerine gazeteciler ve basın kuruluşları açıklama yapmaya devam ediyor.

AKP Halk TV'yi de etkinliğe davet etmişti.

Halk TV'den bugün yapılan açıklamada, "Sansür Yasası, gazetecilerle müzakere edilmeden tüm itirazlara rağmen oldu bittiye getirilmişken; gazeteciler soruşturmalarla, yüksek tazminat davalarıyla, gözaltılarla-tutuklamalarla susturulmaya çalışılırken, akreditasyon adı altında gazeteciler haber sahalarına sokulmazken Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu davetini samimi bulmadığımızı belirtmek zorundayız" denilerek, Halk TV'nin etkinliğe katılmayacağı bildirildi.

'Bu daveti samimi bulmadığımızı belirtmek zorundayız'

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Kurumumuza 'akreditasyon' adı altında uygulanan ambargoyu yıllardır sürdürenler aynı zamanda 'muhalif medya' tanımı ile bizi ötekileştirmeye devam edenlerdir.

Halk TV olarak gururla söyleriz ki, 'davet edilmeden' de gazetecilik yapılabildiğinin ispatı, izlenme oranlarımızdır.

Sansür Yasası, gazetecilerle müzakere edilmeden tüm itirazlara rağmen oldu bittiye getirilmişken; gazeteciler soruşturmalarla, yüksek tazminat davalarıyla, gözaltılarla-tutuklamalarla susturulmaya çalışılırken, akreditasyon adı altında gazeteciler haber sahalarına sokulmazken Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu davetini samimi bulmadığımızı belirtmek zorundayız.

Halk TV’ye yapılan kurumsal davete teşekkür ederek bu toplantıya katılmayacağımızı bildiriyoruz."