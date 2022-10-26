Erdoğan'ın davetine kim ne yanıt verdi: İşte yapılan açıklamalar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "vizyon" toplantısına "muhalif" olarak bilinen gazeteciler de davet edilmişti.

Nevşin Mengü, Soner Yalçın, Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Deniz Zeyrek, Gürkan Hacır ve Çiğdem Toker bu isimler arasında yer alırken, kimlerin davete evet yanıt vereceği merak konusu oldu.

Şu ana kadar bu isimlerden davete katılmayacağını açıkça ilan eden tek isim Çiğdem Toker oldu.

Davetli isimlerden Deniz Zeyrek Sözcü'ye uygulanan yasağın kalkmasını katılım şartı olarak açıkladı.

Davete katılacağını duyuran isim ise Fatih Portakal oldu.

Nevşin Mengü ise yaptığı açıklamada, "Bir gazeteci olarak gidilmesi gerekir. Çünkü oradaki her şey haberdir. Soru sorabilmemiz ya da soramamız da bizim için haberdir. İktidar programlarına bağımsız gazeteciler gidemiyor. Bence o yüzden gazetecilerin gitmesi gerekir" diyerek katılım sinyali verdi.

Davet edilen isimlerden Özlem Gürses bir programı dolayısıyla söz konusu davete katılamayacağını belirtirken, "Ama bir kez daha davet gelirse gitmek istiyorum" dedi.

'Toker dışında hepsi katılacak' iddiası

Medyaradar'da yer alan bir kulis iddiasına göre, Çiğdem Toker dışında davetli isimlerin tamamı söz konusu davete katılacak.