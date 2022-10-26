Çiğdem Toker Erdoğan'ın davetine katılmayacağını açıkladı

Sözcü gazetesi yazarlarından Çiğdem Toker, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” ismini verdiği programı açıklayacağı toplantıya katılmayacağını bildirdi.

Toker, bugünkü köşe yazısında telefonla davet aldığı toplantıya katılmanın “iktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak kullanılacağını” belirtti.

Toker'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bu toplantıya telefonla davet aldım. AKP MKYK Üyesi Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı “Sizi de aramızda görmek istiyoruz” dedi. Gelmem halinde ayrı bir giriş kapısından alınacağım belirtildi. Katılıp katılmayacağım sorulmadı, cevap konusunda da bir süre verilmedi. Ben de teşekkür ettim. Cevabı buradan okurlarla paylaşayım: Diğer partilerin faaliyetleri gazeteci olarak nasıl izleniyorsa, bu toplantının da aynı yaklaşımla izlenmesi gerektiğini düşünen meslektaşlar olabilir. Ben iktidar yanlısı olmayan gazetecilerin “davet” edilmesinin anlamlı bir strateji değişikliği falan değil, basbayağı bir pragmatizm olduğunu düşünüyorum. Yukarıda anlattığım bir siyasi iklim içinde bu toplantıya katılmamın iktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak kullanılacağı kanısındayım. O nedenle katılmayacağım."