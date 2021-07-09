Yargıtay, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
Sanıklar arasında Çevik Bir ile Çetin Doğan da bulunuyor.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Yargıtay'dan 28 Şubat davasında hapis cezalarına onama
Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
Haber Merkezi
Yargıtay, 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
Sanıklar arasında Çevik Bir ile Çetin Doğan da bulunuyor.