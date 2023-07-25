Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a 6 yeni üye seçildi.
Alınan bilgiye göre Genel Kurul; Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Okan Albayrak, Yeşim Garipoğlu Özen, Hakan Türkön ve Seyfi Han'ı Yargıtay üyeliğine seçti.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yargıtay'a altı yeni üye seçildi
HSK tarafından Yargıtay'a altı yeni üye seçildi.
Haber Merkezi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından Yargıtay'a 6 yeni üye seçildi.
Alınan bilgiye göre Genel Kurul; Yakup Moğul, Yılmaz Çiftçi, Okan Albayrak, Yeşim Garipoğlu Özen, Hakan Türkön ve Seyfi Han'ı Yargıtay üyeliğine seçti.