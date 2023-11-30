Yargıtay üyelerinden Erdoğan'ın eski danışmanı hakkında suç duyurusu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı, ceza hukuku profesörü İzzet Özgenç hakkında “terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Özgenç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği "hak ihlali" kararına uymamasını ve kararı verenler hakkında suç duyurusunda bulunmasını, Erdoğan’a yazdığı açık mektupla eleştirmişti.

Özgenç sosyal medya hesabından paylaştığı Erdoğan'a açık mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Ağabeyim,

Bu mektubu size, resmi bir sıfat taşımadan ve resmi bir statüye sahip olmadan uzun yıllar hukuk alanında danışmanlığınızı yapan bir kişi olarak kaleme alıyorum.

Anlaşılan o ki, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen muayyen bir olayla ilgili 'hak ihlali' ve yeniden yargılama kararına 'uyulmamasına' dair karar, Yargıtay Başkanlığı postunda oturan kişinin yanı sıra, sizlerin de bilgisi dahilinde verilmiştir.

Hukuki danışmanlık çalışmaları çerçevesindeki yönlendirmeleri dolayısıyla mahcubiyetini gerektiren bir durumun olmadığı ortaya çıkmış bir kişi olarak, etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz ‘hukukçu’ geçinen ÇAKALLAR yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır. Bu durumu, şahsım için bir eksiklik olarak telakki etmiyorum. Ancak, hukuka geri dönülmesi dışında hiçbir beklentisi olmayan bir kardeşiniz olarak, bir üyesi olduğum toplumumuzun hukuk alanındaki geleceğiyle ilgili endişelerim dolayısıyla, sizi Anayasanın Cumhurbaşkanı’na yüklediği ‘Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin etme’ görevini (m. 104, f. 2) yerine getirmeye davet ediyorum. Selam, saygı ve sağlık dileklerimle.”

