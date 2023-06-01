Yargıtay MİT tırları davasında 22 kişinin cezasını onadı

Adana ve Hatay'da MİT tırları davasında 22’sine ilk derece mahkeme tarafından verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı, 5 kişi hakkındaki karar ise bozuldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili kararını açıkladı. Kararda, "haklarında mahkûmiyet hükmü kurulan 22 kişi yönünden yargılama sürecindeki usul işlemlerinin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği, iddia ve savunmaların özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı ve vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı" ifade edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski jandarma kurmay albay sanık Ömer Arık ile “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” gerekçesiyle Hasan Bektaş ve Mustafa İlhan'a 15'er, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'e 18'er yıl verilen hapis cezalarıyla ilgili hükmü, "suç vasfında düşülen yanılgı" nedeniyle bozdu.

Ceza dairesi, Ömer Arık, Hasan Bektaş, Mustafa İlhan, Mehmet Cevher Koyuncu ve Süleyman Gürbüz'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Bozma kararı sonrası 5 kişinin yargılaması Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince tekrar yapılacak. (AA)