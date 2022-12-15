'Yargıtay margıtay yok, bu bir siyasi plandır'

Avukat Turgut Kazan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararı değerlendirdi.

Sözcü'ye konuşan Kazan, "Bu ifade özgürlüğü kapsamında bir tartışmadır. O yüzden ‘ifade özgürlüğü mü, hakaret mi’ tartışması istinaftan sonra Yargıtay’a gider" dedi.

"Ama Yargıtay'a gidecek diye ‘altı ayda bitmez’ demiş olmayayım…" vurgusunda bulunan Kazan, "Düşünün Yargıtay Möntrö açıklaması için bildiri yayınlamıştı. İfade özgürlüğüyle ilgili bir tartışmada emekli amiralleri bir çeşit suçlayıcı bildiri yayınlayan bir Yargıtay olabilir mi… Soma olayında hakimi değiştirerek, daire kararı değiştirilmedi mi… O nedenle Yargıtay margıtay yoktur. Bu bir siyasi plandır. Plan tek adam rejiminin planıdır. Hepsi de tek adam rejiminin önündedir" ifadesini kullandı.