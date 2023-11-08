Yargıtay kararı sonrası Bahçeli'nin sözleri yeniden gündemde: 'AYM'nin statüsü değişmeli, tasfiye edilmeli'

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetmişti.

Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na göndermişti.

Yargıtay'ın bu hamlesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim öncesi ifadeleri yeniden gündem oldu.

Bahçeli, seçim öncesi, HDP için açılan kapatma davasındaki kararları nedeniyle AYM'yi hedef alarak, "Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz. Bu kapsamda mahkemenin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulmasını hedefliyoruz. Elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

MHP'li isim de AYM'yi aktivizmle suçlamıştı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugünkü kararında AYM’nin Can Atalay hakkındaki “hak ihlali” kararını yargısal aktivizm olarak değerlendirmişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nden bir hafta önce MHP'li Feti Yıldız da AYM’yi aktivizmle suçlamıştı.

Yıldız, 1 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünyanın her yerinde yargısal aktivizmin ortak özelliği; Yargının hukuki denetim sınırlarını aşması ve yasama organının siyasi takdirlerine müdahale etmesi biçimde gerçekleşmesidir. Mesela: Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılında almış oldu “367 kararı” Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci tur oylamasında kurucu iradenin öngörmediği bir “nitelikli toplantı yeter sayısı” yaratmış olması gibi…” demişti.

'Yargıtay, AYM denetimini ortadan kaldırmak isteyen siyasi iradenin parçası haline gelmiştir'

Eski Anayasa Mahkemesi raportörü, soL yazarı, TKP Parti Meclisi üyesi Ali Rıza Aydın, yargı savaşına dair ilk gözlemlerini soL'a aktarmıştı.

Aydın, Can Atalay’a özgürlük ve milletvekilliği verilmemesi yönündeki siyasi iradeye yargının, Anayasayı ihlal ederek ortak olduğunu vurgulayarak, 'Yargı siyasi iktidarın bir ayağı gibi çalışmıştır' ifadelerini kullanmıştı.

Aydın, Yargıtay'ın, 2008 yılındaki Anayasa değişikliğini iptal eden ve AKP’nin laik cumhuriyet ilkelerini ihlal suçunu sabit gören Anayasa Mahkemesinden intikam alma konusunda AKP’nin aracısı olduğuna da dikkat çekmişti.