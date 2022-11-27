Yargıtay kararı: Kiracı yüzde 25’ten fazla artışı geriye dönük olarak talep edebilir

Türkiye'de geçen Temmuz ayında kira artışlarına getirilen yüzde 25’lik sınırlama, çoğunlukla uygulanmıyor. Yargıtay'ın buna ilişkin yeni bir karar aldığı bildirildi.

CNN Türk’ten muhabir Buse Deviren ve kameraman Caner Emre Kınacı’nın haberine göre, yüzde 25’lik kanuni artış talebi olan kira bedelinin fazlasını ödediği takdirde geriye dönük olarak fazlasını talep edebilecek.

Söz konusu kararı CNN Türk’e yorumlayan Avukat Şengül Karslı, “Her iki tarafı da koruyan bir karar” dedi. Kararın emsal olmasını beklediğini belirten Karslı, “Bu fahiş fiyatları, bedelleri ödeyemeyen kiracılar, kirayı vereni de mağdur edecek. Hukuka uygun davranılmasını sağlamak için hukuk kuralı ihlal eden sözleşmeler geçersizdir diye hüküm de mevcut aynı madde içerisinde. Kiracılar, ödedikleri fazlayı belirsiz alacak davasıyla geri alma imkanına kavuşacaklar bu Yargıtay kararını emsal göstermek suretiyle” ifadelerini kullandı.