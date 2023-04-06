Yargıtay Enis Berberoğlu ve Erdem Gül hakkındaki kararı bozdu

Yargıtay, Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan yargılandıkları davada ceza almayan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında verilen kararı bozdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, HalkTV'de yayınlanan “14 Mayıs’a 45 gün kala: Yargıtay'dan 14 Mayıs ayarlı karar” başlıklı yazısında konuyu gündeme getirdi.

Kararın tesadüf olmadığını kaydeden Saymaz, "Cumhur İttifakı’nın, ömrünü uzatabilmek için, siyasallaştırdığı ve Beştepe Hukuk Bürosu’na çevirdiği yargıyı seçim kampanyasında kullanacağı çoktandır belliydi" değerlendirmesinde bulundu.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında hapis cezası vermeye gerek görülmeyen ikinci MİT Tırları Davası, Allah’ın işine bakın ki, 14 Mayıs’a 45 gün kala uykudan uyandırıldı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararı, Berberoğlu ve Gül’e FETÖ’ye yardımdan ceza verilmesi için bozdu. Tesadüf olabilir mi? Asla değil.

Cumhur İttifakı’nın, ömrünü uzatabilmek için, siyasallaştırdığı ve Beştepe Hukuk Bürosu’na çevirdiği yargıyı seçim kampanyasında kullanacağı çoktandır belliydi. HDP’ye açılan kapatma davası da… CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun cezalandırılması da… Ekrem İmamoğlu’nun siyasal yasaklı hale getirilmek istenmesi de 14 Mayıs kampanyasının birer adımı. Bu adımlardan sonuncusu ikinci MİT Tırları Davası’nda atıldı.

Bugüne gelirsek… Berberoğlu ile bugün Adalar Belediye Başkanı Gül hakkındaki FETÖ’ye yardım suçundan ayrılan dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2019’da sessizce sonuçlanmıştı. Berberoğlu’nun ana yargılamada gizli kalması gereken bilgileri açıklamaktan mahkum olduğu, bu eylemin örgüte yardımı kapsadığı belirtilerek, hüküm verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Ve ana davada Gül’ün eyleminin soruşturmanın gizliliğini ihlal olarak vasıflandırıldığı belirtilerek, dava düşürüldü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi 2020 yılında kararı onadı. Dosya üç yıldır Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ndeydi. Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar’a göre Yargıtay’ın kararı 14 Mayıs sonrasına bırakması bekleniyordu. Ancak iki ay kala dosya uyandırıldı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi FETÖ’ye yardım veya örgüt adına suç işleme bakımından hapis cezası verilmesi gerektiğini savunarak, hükmü bozdu. Avukat Acar, karar tarihi olarak 20 Aralık 2022 gözükse de 23 Mart 2023’te elektronik imzaların atıldığını ve metnin 31 Mart’ta Ulusal Yargı Bilişim Ağı’na yüklendiğini kaydediyor. Bu durumda, Acar’a göre karar geçen ay verilmiş olmalı.

'CHP’yi terörle bağlantılı gösterme'

Tuhaflık şurada ki… Berberoğlu hakkındaki ana dava, dokunulmazlık kaldırılmadan yargılamaya devam edildiği için AYM’nin kararıyla durdurulmuşken, benzer bir hukuksuzluğa imza atılıyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, durma kararı vermesi gerektiği halde bozmaya gitti.

Acar, şöyle konuşuyor:

'Asıl suç dediğimiz devlet sırrını ifşa etmekten AYM kararıyla aklanan Berberoğlu için FETÖ’ye yardımdan ceza isteniyor. Oysa yargılaması durmuş ve beraat edeceği açıktır.'

Gül için de siparişle ceza istendiğini anlatan Acar, şöyle devam ediyor:

'Karar tarihi seçime 45 gün kala verildi. Bu meselenin CHP’yi terörle bağlantılı siyasi parti gösterme isteği olduğu görünüyor.'

Öyle görünüyor ki… Cumhur İttifakı, 14 Mayıs’ı kazanabilmek için salt demokratik, yasal ve meşru araç ve yöntemleri kullanmayacak. İhtiyaç duyduğu anda demokrasinin kurallarını ihlal edebilir, yasallığı zorlayabilir ve meşruiyeti tartışmalı kararlar alabilir. Ve yargı, ikinci MİT Davası’nda da görüldüğü üzere, siyaseten hükümler verebilir."