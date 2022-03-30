Yargıtay, Enes Kara'nın dosyasını kapattı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kaldığı cemaat yurdundaki baskıların ardından bir video yayınlayarak yaşamına son veren Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın dosyasını kapattı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Nur cemaati yurdu sorumlularının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “intihara yönlendirme” ve “Anayasa’nın 2. ve 24. maddesine aykırılık” gerekçesiyle 13 Ocak 2022’de Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunu işleme alan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ Valisi Toraman ile yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda üst düzey memur oldukları gerekçesiyle Vali Toraman ile yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkındaki iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığını iddia ederek “işleme konulmamasına” karar verdi.