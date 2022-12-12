Yargıtay Başsavcısı'nın HDP'nin kapatılması davasına ilişkin açıklama yapacağı tarih belli oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 10 Ocak 2023'te sözlü açıklama yapması kararlaştırıldı.

Yüksek Mahkeme, 10 Ocak 2023'teki toplantının gündemine HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı aldı. Başsavcı Şahin, belirlenen tarihte AYM'ye gelerek, sözlü açıklama yapacak. Şahin'in açıklamasının ardından belirlenecek günde ise, HDP sözlü savunmasını verecek.

15 üyenin 10'unun oy çokluğuyla karar verilebilecek

Başsavcı Şahin'in sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak AYM raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre, devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

AYM'nin siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacak.