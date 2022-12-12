HDP'li Pekgözegü: Asgari ücret net 12 bin 500 lira olmalı

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını bir cemaat müridiyle "evlendirmesi" ve cinsel istismarı hakkında, "Kınıyorlar, aklıyorlar ve cezasızlık politikası uyguluyorlar. Biz de onlara aklamayın ve yargılayın diyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin seçimlere yönelik propaganda malzemesi haline dönüştürüldüğünü savunan Pekgözegü, bunu bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmalarda gördüklerini söyledi.

Pekgözegü, Türkiye'nin bir "asgari ücretliler ülkesi" olduğunu, bu yüzden asgari ücret tartışmalarının çok ciddi önem kazandığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, asgari ücreti belirlemek için bir anket çalışması yaptıklarını söylediğini anımsatan Pekgözegü, "Zaten sendikaların, sendikalara üye olan işçilerin sayısı sınırlı sayıda. O sendikaların bile sesini duymak istemeyen Vedat Bilgin, anket yaparak aslında sarayın dehlizlerinde çoktan belirlenmiş olan asgari ücret rakamının algısını yaratmaya, toplumu bu rakamlara alıştırmaya çalışıyor" diye konuştu.

Pekgözegü, asgari ücretin net 12 bin 500 lira olması gerektiğini ifade etti. (AA)