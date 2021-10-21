Yargıtay Başkanı: 'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi'

Bir Yargıtay üyesi, Hakyol ve Menzil tarikatının yargıyı ele geçirdiğini gazeteci İsmail Saymaz’a açıklamıştı. Yargıtay üyesi, hakim ve savcıların tarikatların birine dahil olmak zorunda kaldığını söylemişti.

Yaşanan tartışmalara ilişkin açıklama yapan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Yargı’nın bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmediğini öne sürdü.

Yargıtay Onursal Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit adına düzenlenen ‘‘vefa programına’’ katılan AKP’li Ethem Sancak'ın eniştesi olan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cirit’in basından bazı kesimler tarafından saldırıya uğradığını iddia etti.

‘Cirit başkanımın hayatında bir leke bulunmamaktadır’

Cirit’in tarafsız bir yargı için mücadele ettiğini iddia eden Akarca şunları kaydetti:

“Allah herkese sağlık sıhhat içinde başı dik onurlu İsmail abi gibi hepimize de emeklilik nasip etsin, İsmail Rüştü Cirit başkanımın hayatında bir leke bulunmamaktadır. Basında zaman zaman bir kısım kesimler tarafından saldırıya maruz kalmıştır.’’

“Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi”

“Gerçekten de yargı çok zor günlerden geçti, ancak yargı gerçekten de iyi bir sınav verdi. Yargının bağımsızlık ve tarafsızlık konusunda özellikle bir kısım medyada koparılan fırtınaların doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Önce algı oluşturuluyor, algının üstünde ondan sonra olgularla hareket edilmeye çalışıyor. Bir FETÖ darbesiyle karşı karşıya kaldık, hain bir darbe girişimiydi. Bundan tabi ki yargımız ve bütün kurumlarımız etkilendi. Bununla birlikte yargı gerçekten de çok güçlü oldu ve yerinde bir sınav verdi. Bağımsızlığını tarafsızlığını hiçbir zaman yitirmedi yargı.’’