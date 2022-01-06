Yargıtay Başkanı Akarca: Sadece Türkiye'de kadın cinayeti oluyormuş gibi algı yaratılıyor

Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen 2021 yılı değerlendirme toplantısında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil katıldı.

DHA'nın haberine göre Mehmet Akarca, kadına yönelik işlenen suçlarda yargılama sürecine ilişkin soru üzerine "Kadın cinayeti konusunda Türkiye, Avrupa ortalamasının yarısının altında ama sanki sadece Türkiye'de kadın cinayetleri işleniyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Keşke hiç olmasa. Bu oranı da biz çok fazla görüyoruz. Bunu da kabul etmiyoruz. Yargılama süreçlerinde cinayet davalarında öldürülme sebebi belliyse çok kısa zamanda bitirdiğimiz davalar da var. 1’inci veya 2'nci celsede karar aşamasına gelen davalar hepsi. Tabi bu kararların istinaf süreçleri oluyor. İstinafta bekliyor sonra Yargıtay süreci oluyor. Belki ilerleyen süreçte iş yükümüzü azaltabilirsek bu tür davaları istinafa götürmeden, atlamalı temyiz gibi doğrudan Yargıtay'a getirilmesini kanun koyucuya önerebiliriz" dedi.

Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP'nin iddianamesine ekleme yok

HDP'nin kapatılması istemine ilişkin davayla ilgili soruyu cevaplayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ise "HDP iddianamesini yazdık, Anayasa Mahkemesi'ne sunduk. Bizim görevimiz iddianameyi yazmak. Eksiklikler olduğu belirtildi. Biz iddianameyi tekrar düzenleyip yeniden Anayasa Mahkemesi'ne sunduk. Yazılı savunmamızı 20 gün içinde yaptık. Şimdi parti yazılı savunmasını yapacak. Ardından biz sözlü savunma için davet edileceğiz. Süreç bu şeklide devam ediyor. Şu an Türkiye'de 123 tane faal parti var. HDP iddianamesine ekleme yok. Parti bulunduğu yerden farklı bir yerde değil. Aynı söylemlerine eylemlerine devam ediyor" dedi.